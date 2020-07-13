Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Фургала

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, "защита подала апелляционную жалобу на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения". Теперь жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники ФСБ, его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. В минувшую пятницу Басманный суд арестовал хабаровского губернатора на два месяца, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".