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Вице-президент Российского союза туриндустрии допустил открытие границ Венгрии в августе
В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

В ФАС отметили, что обращений по поводу повышения цен на анальгин не поступало

 Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры

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 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

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12:40   13 Июля 2020
Происшествия

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Фургала

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Фургала

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, "защита подала апелляционную жалобу на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения". Теперь жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники ФСБ, его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. В минувшую пятницу Басманный суд арестовал хабаровского губернатора на два месяца, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово".

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #арест #хабаровск #обвинение #хабаровский край #фургал

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