Председатель комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский усомнился в успехе инициативы главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который разработал законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам.

«Я считаю, что это было бы полезным. Однако у такого рода инициатив всегда есть одно важное но — индексация производится либо за счет внутренних ресурсов пенсионной системы, либо за счет бюджета страны», — сказал сенатор в комментарии «Политике сегодня».

Нилов ранее напомнил о механизме, через который индексацию вернули пенсионерам-опекунам — их вывели из системы обязательного пенсионного страхования. Аналогичные меры поддержки парламентарий предложил распространить и на работающих инвалидов.

Однако, по словам Рязанского, индексация за счет внутренних ресурсов пенсионной системы не позволяет решить проблему, так как она не располагает необходимым объемом средств. По данным ПФР, потребуется 83 миллиарда рублей ежегодно.

«Это серьезная цифра, которой, конечно, пенсионная система не располагает, поэтому решить это можно только за счет федерального бюджета. Учитывая, что количество работающих инвалидов в РФ всего полтора миллиона, а работающих пенсионеров больше девяти, то это означает, что сумму нужно увеличить почти в девять раз. Судите сами, какая сумма требуется для решения вопроса», — объяснил сенатор.

Пенсионные выплаты — федеральное обязательство, напомнил Рязанский, а не субъектное. Регионы могут оказать лишь временную материальную поддержку работающим инвалидам или сделать льготы, например, транспортные. Деньги надо искать только в государственном бюджете.