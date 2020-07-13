Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

Котировки на торгах мировых бирж вновь демонстрируют снижение интереса к нефти среди инвесторов. Причинами перемены настроения игроков фондового рынка являются грядущий саммит формата ОПЕК+ и неразрешенная проблема с затовариванием хранилищ в США.

Историческая сделка стран формата ОПЕК+ позволила восстановить нефтяные цены за счет резкого снижения уровня производства энергоресурсов. Актуальная ситуация на рынке позволяет надеяться на постепенное снятие ограничений, решение по этому вопросу может быть принято на саммите 15 июля. Инвесторы занимают выжидательную позицию, что сказывается на котировках.

Обстановка вокруг нефти напрямую зависит от локальных рынков, в том числе от американской энергетической системы. Об этом ИА REGNUM сообщил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В третьем квартале 2020 года спрос на топливо все еще может быть невысоким, чему также способствует заполненность нефтехранилищ на территории США. По данным компании Baker Hughes, не исключен сценарий очередного снижения цены барреля по позиции в 40 долларов.