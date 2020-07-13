На антироссийском фронте без перемен: Дуда снова победил на выборах в Польше

Польский действующий лидер Анджей Дуда побеждает на президентских выборах, опережая мэра Варшавы Рафала Тшасковского менее, чем на три процента. По итогам обработки 99.97 процента бюллетеней Дуда набрал 51.21 процента, его оппонент — 48.79. Явка перевалила за рекордные для Польши 68 процентов. Политологи рассказали «Политике сегодня», что выраженное при подсчете соотношение политических предпочтений граждан говорит о серьезном расколе в обществе.

«В целом, курс Дуды поляки одобрили. Однако, обратите внимание — 51 на 48 процентов голосов. Это говорит о том, что даже грамотная политическая линия и экономическая политика партии "Право и справедливость" — это не навсегда. Я не бы не был так уверен, что партия Дуды на следующих выборах получит такие же результаты», — заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Историк подчеркнул, что консервативное направление «Права и справедливости» полякам ближе, нежели позиции либерала Тшасковского. Дуда выступает за традиционные семейные ценности и тесное сотрудничество с США. Ранее польский лидер одобрил ряд конституционных изменений, которые запрещают усыновление детей однополыми парами.

По мнению Межевича, победа Дуды гарантирует продолжение антироссийского курса со стороны Польши. Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по международным отношениям Александр Романович пессимистичен в своем прогнозе будущего диалога Москвы и Варшавы:

«Все останется как прежде, только еще хуже будет. Сейчас такой тренд, к сожалению. Польша сотрудничает с США, это проецируется и на отношения с Россией. У меня на этот счет трезвые ожидания того, что лучше не будет. <…> По большому счету, в победе Дуды для меня нет никаких неожиданностей, я не удивился этому результату», — рассказал народный избранник.

Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что Польша сейчас является государством-сателлитом США, но серьезных проблем принести России не в состоянии. Варшаве стоит сконцентрироваться на внутренних общественных настроениях, ведь главный оппонент Дуды набрал чуть больше 48 процентов голосов избирателей, убежден эксперт.