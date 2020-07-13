ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

Онлайн-эфир на тему "Курорты 2020 для россиян. Как отдохнуть в Крыму, Краснодарском крае, на Алтае или Камчатке" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 13 июля.

Участники эфира обсудят, изменилась ли стоимость отдыха на курортах РФ в связи с его востребованностью у россиян. Из-за ситуации на фоне пандемии COVID-19 граждане РФ не могут выехать за границу. Отдых на популярных курортах страны выбирают не только обычные россияне, но и звезды отечественного шоу-бизнеса.

В онлайн-эфире примут участие экономисты, социологи, чиновники и политики. Задать свой вопрос можно в комментариях к анонсу мероприятия на сайте ФАН. Эфир будет доступен в 14:00 на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".