Генсек ОДКБ инициировал заседание из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь организации.

В воскресенье, 12 июля, вооруженное столкновение военных двух стран с применением артиллерии произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Как сообщила 13 июля пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян, силы Азербайджана возобновили обстрел позиций военных Армении. По ее словам, азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу.

Возобновление боев подтверждает и Баку, заявляя об уничтожении опорного пункта, артиллерийских установок, автомобильной техники и живой силы противника.