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11:47   13 Июля 2020
Армия

Генсек ОДКБ инициировал заседание из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ инициировал заседание из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета из-за обострения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь организации.

В воскресенье, 12 июля, вооруженное столкновение военных двух стран с применением артиллерии произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Как сообщила 13 июля пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян, силы Азербайджана возобновили обстрел позиций военных Армении. По ее словам, азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу.

Возобновление боев подтверждает и Баку, заявляя об уничтожении опорного пункта, артиллерийских установок, автомобильной техники и живой силы противника.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #одкб

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