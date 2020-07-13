Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Россия избежала взрывного роста безработицы во время пандемии коронавируса, как в ряде других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по национальным проектам глава государства отметил успехи России по сохранению занятости в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что наша страна обладает большим резервом для более эффективных и слаженных действий. Также он отметил, что перед руководством страны стоят задачи по достижению стабильного прироста населения и по борьбе с бедностью.