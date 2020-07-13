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 Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии
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11:43   13 Июля 2020
Общество

Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Россия избежала взрывного роста безработицы во время пандемии коронавируса, как в ряде других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по национальным проектам глава государства отметил успехи России по сохранению занятости в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что наша страна обладает большим резервом для более эффективных и слаженных действий. Также он отметил, что перед руководством страны стоят задачи по достижению стабильного прироста населения и по борьбе с бедностью.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #безработица

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