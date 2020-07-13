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11:41   13 Июля 2020
Экономика

Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%

Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%

В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что по предварительной оценке уровень безработицы в июне может составить 6,3%.

Вице-премьер отметил, что точные данные с оценкой уровня незанятости российских граждан появятся в скором времени. По предварительным данным, в июне уровень безработицы в России вырос на 0,2% по сравнению с маем текущего года. Он добавил, что в 2021 году ожидается снижение показателя до 5%.

Белоусов отметил также, что в течение трех ближайших лет темпы роста российской экономики приблизятся к значению в 3% ежегодно. Однако сохранение такой траектории требует перехода на новую технологическую базу, запуска инвестиций и обеспечения кадрами предприятий, отметил он.

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Автор: Илья Романович
#белоусов #работа #занятость #бехработица

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