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ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

 Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии
Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

 Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%

Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

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 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

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11:18   13 Июля 2020
Политика

Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года

Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу подготовить проект указа о целях национального развития России до 2030 года. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин также предложил скорректировать план по нацпроектам, учитывая ситуацию в России и в мировой экономике. Принимая во внимание реальное положение дел, следует пойти дальше "горизонта планирования" и передвинуть сроки с 2024 года на 2030 год, добавил президент. Он подчеркнул необходимость "более продуктивно" распределять возможности государства и маневрировать средствами.

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Автор: Яна Либерман
#путин #указ #нацпроекты

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