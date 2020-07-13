Путин поручил подготовить проект указа о национальных целях до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу подготовить проект указа о целях национального развития России до 2030 года. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин также предложил скорректировать план по нацпроектам, учитывая ситуацию в России и в мировой экономике. Принимая во внимание реальное положение дел, следует пойти дальше "горизонта планирования" и передвинуть сроки с 2024 года на 2030 год, добавил президент. Он подчеркнул необходимость "более продуктивно" распределять возможности государства и маневрировать средствами.