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11:15   13 Июля 2020
Общество

Путин заявил о редком шансе решить жилищный вопрос для россиян

Путин заявил о редком шансе решить жилищный вопрос для россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил о первом в истории страны шансе, который поможет решить вопрос обеспечения россиян недвижимостью.

Глава государства призвал представителей власти не упустить редкую возможность решить проблему жилищного вопроса в России. Об этом Путин заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 13 июля.

"У нас есть исторический шанс: в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос", — сказал глава государства.

В рамках заседания президент обратил внимание на необходимое снижение стоимости жилья путем сокращения издержек.

В апреле 2020 года Путин поручил членам правительства скорректировать план по завершению долгостроев. В то же время было подписано распоряжение по снижению ипотечной ставки на покупку нового жилья.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #недвижимость #жилищный вопрос

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