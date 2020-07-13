Президент РФ Владимир Путин заявил о первом в истории страны шансе, который поможет решить вопрос обеспечения россиян недвижимостью.

Глава государства призвал представителей власти не упустить редкую возможность решить проблему жилищного вопроса в России. Об этом Путин заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 13 июля.

"У нас есть исторический шанс: в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос", — сказал глава государства.

В рамках заседания президент обратил внимание на необходимое снижение стоимости жилья путем сокращения издержек.

В апреле 2020 года Путин поручил членам правительства скорректировать план по завершению долгостроев. В то же время было подписано распоряжение по снижению ипотечной ставки на покупку нового жилья.