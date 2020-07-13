МИД России назвал террористическим нападением атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 11 июля является террористическим нападением.

В беседе с журналистами замминистра подчеркнул, что в данной ситуации нужно четко определять разницу между вооруженной оппозицией и террористами. С последними, заметил Вершинин, никакого прекращения огня или примирения быть не может. Для России, добавил замглавы МИД, приоритетом является безопасность россиян, находящихся в Сирии по приглашению местного законного правительства.

Российские средства ПВО 11 июля обнаружили и ликвидировали два беспилотных летательных аппарата террористов в ударном оснащении, которые приблизились к району расположения авиабазы Хмеймим.