Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

 Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии
Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

 Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%

Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в рамках онлайн-эфира обсудят отдых на российских курортах

 Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии

Путин оценил успехи России в борьбе с безработицей во время пандемии
Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

Мировой рынок нефти отреагировал на грядущий саммит в формате ОПЕК+

 Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%

Белоусов: в июне уровень безработицы может составить 6,3%
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
11:14   13 Июля 2020
Армия

МИД России назвал террористическим нападением атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

МИД России назвал террористическим нападением атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 11 июля является террористическим нападением.

В беседе с журналистами замминистра подчеркнул, что в данной ситуации нужно четко определять разницу между вооруженной оппозицией и террористами. С последними, заметил Вершинин, никакого прекращения огня или примирения быть не может. Для России, добавил замглавы МИД, приоритетом является безопасность россиян, находящихся в Сирии по приглашению местного законного правительства.

Российские средства ПВО 11 июля обнаружили и ликвидировали два беспилотных летательных аппарата террористов в ударном оснащении, которые приблизились к району расположения авиабазы Хмеймим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сирия #террористы #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...