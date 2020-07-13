Пенсионный фонд уточнил порядок начисления надбавки за трудовой стаж в СССР

Механизм начисления надбавки гражданам, чей трудовой стаж начался во времена Советского Союза, разъяснил Пенсионный фонд России.

Расчетный капитал при расчете ежемесячных выплат, которые действуют по состоянию на 1 января нынешнего года, будет повышен на 10%. Россиянам, начавшим работать раньше 1 января 1991 года, дополнительно будет начислено 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год в период СССР. Чтобы получить такую "советскую" надбавку, следует подать документы, подтверждающие стаж, цитирует ФАН заявление ПФР.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов ранее прокомментировал сообщения о том, что в течение июля ряду россиян, участвующим в программе накоплений, придут письма о доплате к пенсиям.