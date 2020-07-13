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10:55   13 Июля 2020
Экономика

Пенсионный фонд уточнил порядок начисления надбавки за трудовой стаж в СССР

Пенсионный фонд уточнил порядок начисления надбавки за трудовой стаж в СССР

Механизм начисления надбавки гражданам, чей трудовой стаж начался во времена Советского Союза, разъяснил Пенсионный фонд России.

Расчетный капитал при расчете ежемесячных выплат, которые действуют по состоянию на 1 января нынешнего года, будет повышен на 10%. Россиянам, начавшим работать раньше 1 января 1991 года, дополнительно будет начислено 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год в период СССР. Чтобы получить такую "советскую" надбавку, следует подать документы, подтверждающие стаж, цитирует ФАН заявление ПФР.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов ранее прокомментировал сообщения о том, что в течение июля ряду россиян, участвующим в программе накоплений, придут письма о доплате к пенсиям.

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Автор: Василий Пименов
#пенсии #ссср #пенсионеры #пфр #трудовой стаж #надбавка к пенсии

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