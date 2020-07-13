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10:40   13 Июля 2020
Армия

Военный летчик рассказал о ракетном обстреле своего Су-25 во время задания

Военный летчик рассказал о ракетном обстреле своего Су-25 во время задания

Герой России, командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал о том, как в августе 2008 года попал под ракетный обстрел во время боевого вылета. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".

Военный летчик в интервью рассказал о пережитом обстреле зенитными ракетами во время вылета на штурмовике Су-25. О пуске ракет по командиру сообщил его самолет-ведомый. После этого последовал сильный удар по корпусу, и самолет вошел в пикирование. Ручку подъема заклинило осколком, машина работала на одном двигателе и не поддавалась управлению. Однако пилоту удалось спасти самолет, вытянув рукоять на себя, и начать набирать высоту.

После этого последовало еще одно попадание ракетой уже по второму двигателю. Не имея возможности продолжать полет, летчик принял решение о катапультации. В это время он пролетал над населенным пунктом, и подбитую машину нужно было увести как можно дальше от жилой застройки.

В 2008 году Сергей Кобылаш был удостоен звания Героя Российской Федерации.

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Автор: Илья Романович
#герой россии #су-25 #ввс рф

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