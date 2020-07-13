Согласно оценке венгерских эпидемиологов, Россия вошла в число стран умеренной «желтой», а не «красной» зоны по заболеваемости COVID-19. Ранее на сайте страны посольства в РФ появилась информация о том, что россиянам разрешат въезд на территорию Венгрии с 15 июля, но только со справкой об отсутствии коронавируса — тест можно сдать по прибытию, отметили в посольстве страны в Москве. Но позже дипломаты опровергли информацию.

Открытие границ Венгрии для путешественников из России положительно скажется на туристической отрасли, однако это потребует большой работы. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

«Кроме декларирования открытия границ, нужно, чтобы восстановили авиарейсы, железнодорожное сообщение, а это за один день не решишь. Послезавтра уже 15 июля. Кроме того, необходимы процедуры приема туристов, сдачи соответствующих анализов, тестов, действий в случае возникновения заболевания, страхование», — объяснил Барзыкин.

Пока венгерские власти оценивают риски от въездного туризма, коронавирус и особые правила для бизнеса в условиях форс-мажора уже разорили крупнейшего венгерского туроператора «Робинзон турс», который принимал российских путешественников. Компания ушла с рынка, поскольку правительство Венгрии не разрешило использовать депозитную систему. Она позволяет возвращать туристам депозитные ваучеры, с помощью которых можно переносить дату бронирования, вместо возврата денег за путевку. Так, именно от ваучеров зависел финансовый оборот венгерской компании.

«И, конечно, с принимающей компанией ситуация. Хотя в Венгрию и самостоятельно бронируют, но нужно понимать, кто будет принимать туристов из РФ», — добавил Барзыкин.

Также барьеры остаются внутри Евросоюза. Если россияне все же попадут в Венгрию, то не смогут выехать в другие страны шенгенской зоны.

«Думаю, что до 15 границы не откроют, но к концу июля — началу августа вопрос решится. Конечно, это радует», — подытожил Барзыкин.

Роспотребнадзор уже отправлял письмо в Росавиацию и Минтранс с предложением включить Венгрию в список стран, которые готовы возобновить авиасообщение на первом этапе. Окончательного решения о возобновлении полетов еще нет.