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10:16   13 Июля 2020
Общество

Мишустин: национальные проекты в РФ должны быть скорректированы к осени

Мишустин: национальные проекты в РФ должны быть скорректированы к осени

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заметил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена к осени этого года.

Сроки достижения целей утвержденных национальных проектов могут быть продлены до 2030 года, заметил глава Правительства РФ. Необходима корректировка главных параметров проектов и базовых подходов к этапам и способам их выполнения.

Сейчас необходимо работать в условиях жестких бюджетных ограничений, заметил Мишустин. Поэтому он не исключил возможности продления сроков выполнения намеченных целей. В то же время все изменения должны быть завершены к осени текущего года.

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Автор: Василий Пименов
#россия #мишустин #нацпроекты

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