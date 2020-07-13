Мишустин: национальные проекты в РФ должны быть скорректированы к осени

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заметил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена к осени этого года.

Сроки достижения целей утвержденных национальных проектов могут быть продлены до 2030 года, заметил глава Правительства РФ. Необходима корректировка главных параметров проектов и базовых подходов к этапам и способам их выполнения.

Сейчас необходимо работать в условиях жестких бюджетных ограничений, заметил Мишустин. Поэтому он не исключил возможности продления сроков выполнения намеченных целей. В то же время все изменения должны быть завершены к осени текущего года.