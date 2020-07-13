Путин предложил чиновникам поставить задачи до 2030 года

Планировать развитие РФ следует в перспективе не только до 2024 года, а гораздо дальше. Задачи нужно поставить сразу до 2030 года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета по национальным проектам.

Речь идет о так называемом плане достижения наццелей РФ. Документ рассчитан на развитие страны до 2024 года и подписан Путиным в мае 2018 года. Среди ключевых задач — повышение численности населения, сокращение уровня бедности, ускоренное внедрение технологий и другие.