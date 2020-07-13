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10:06   13 Июля 2020
Общество

Путин призвал улучшить условия труда в регионах РФ

Путин призвал улучшить условия труда в регионах РФ

Особое внимание властей должно быть сконцентрировано на улучшении условий труда в регионах страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Также глава государства оценил, как Россия перенесла ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Он отметил, что общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызовы. Путин призвал продолжить работу для преодоления последствий пандемии. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации национальных проектов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #условия труда

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