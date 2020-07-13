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10:04   13 Июля 2020
Общество

Путин заявил, что Россия готова войти в число лидеров по технологическому развитию

Путин заявил, что Россия готова войти в число лидеров по технологическому развитию

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство готово занять лидирующие позиции в сфере цифровизации.

Россия также в состоянии занять лидирующие позиции по части технического развития. Мнение высказал глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент также установил цель: Российская Федерация должна войти в число мировых лидеров по качестве предоставляемого образования в учнбных заведениях.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #техническое развитие

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