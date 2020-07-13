Путин заявил, что Россия готова войти в число лидеров по технологическому развитию
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство готово занять лидирующие позиции в сфере цифровизации.
Россия также в состоянии занять лидирующие позиции по части технического развития. Мнение высказал глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент также установил цель: Российская Федерация должна войти в число мировых лидеров по качестве предоставляемого образования в учнбных заведениях.