Президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания президиума Совета по нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что страна должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта. Также он добавил, что в РФ стоит продолжать улучшение делового климата.

Весной текущего года глава РФ поручил правительству страны при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленной сфере. Срок исполнения данного поручения российским лидером был установлен до 30 апреля.