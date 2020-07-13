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10:02   13 Июля 2020
Политика

Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей

Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей

Президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания президиума Совета по нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что страна должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта. Также он добавил, что в РФ стоит продолжать улучшение делового климата.

Весной текущего года глава РФ поручил правительству страны при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленной сфере. Срок исполнения данного поручения российским лидером был установлен до 30 апреля.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #импортозамещение

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