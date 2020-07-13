Путин напомнил о низкой летальности с COVID-19 в РФ

Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции нового типа в Российской Федерации в несколько раз ниже, чем в других государствах. Об этом в ходе заседания президиума Совета по национальным проектам напомнил глава РФ Владимир Путин.

Речь идет о показателе смертей из расчета на 100 000 граждан страны. По словам Путина, в работе по противодействию COVID-19 наблюдаются положительные результаты. По последним данным, среднее число новых случаев с инфекцией находится в районе 6500.

Российский лидер также обратил внимание, что единение граждан страны позволило эффективно противостоять пандемии, несмотря на некоторые трудности.