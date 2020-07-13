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9:56   13 Июля 2020
Политика

Путин оценил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Путин оценил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам к Конституции России, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

По словам главы государства, общественный запрос, который российские граждане продемонстрировали в ходе голосования по вопросу внесения изменений в Основной закон страны, должен являться ориентиром для всех уровней власти. Такое заявление он сделал во время совещания по национальным проектам.

Путин подчеркнул, что граждане Российской Федерации в ходе плебисцита проявили высокие требования к к качеству работы всей системы государственного управления.

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Автор: Илья Романович
#путин #поправки #конституция

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