Аптеки в России резко подняли цены на анальгин

Анальгин российского производства к июню подорожал в среднем на 26,5% по сравнению с этим же месяцем 2019 года, информирует Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС).

Упаковка из 10 таблеток дозировкой 500 мг обойдется теперь в 17 рублей, тогда как год назад она стоила 14 рублей. Более того, а зависимости от производителя рост цен достигает 38%, как, например, в случае с анальгином от компаний "Медисорб" и "Авексима".

В комментарии "Известиям" гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил, что обезболивающее резко подорожало из-за роста цен на импортные компоненты: в Китае и Индии по причине пандемии нового коронавируса останавливалось производство, поэтому сформировался дефицит фармсубстанций.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев добавил, что средства из списка жизненно необходимых и важных препаратов (ЖНВЛП) а аптеках могут вырасти в стоимости на 3-4%, а компенсировать убытки производители будут за счет других лекарств.