Украинские СМИ отмечают падение доверия к партии Зеленского

Парламентской партии президента Украины Владимира Зеленского стало сложно принимать законы в Раде из-за недостатка голосов. "Слуга народа" часто не получает большинства на голосовании в парламенте.

Год назад на выборах партия получила абсолютное большинство в парламенте. Это означало, что даже самые непопулярные законы можно будет принять в Раде. Но, как отмечается в материале "РБК-Украина", со временем внутренние конфликты в партии превратили ее в обычную коалицию.

Проблема заключается в том, что в партию вошли люди с абсолютно разными интересами. При голосовании за различные законопроекты возникают дискуссии, для принятия нужных законов на помощь приходят депутаты из других партий.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отставки президента Зеленского из-за проблем в экономике. Подробнее об этом в материале телеканала "360".