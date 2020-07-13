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9:37   13 Июля 2020
Политика

Украинские СМИ отмечают падение доверия к партии Зеленского

Украинские СМИ отмечают падение доверия к партии Зеленского

Парламентской партии президента Украины Владимира Зеленского стало сложно принимать законы в Раде из-за недостатка голосов. "Слуга народа" часто не получает большинства на голосовании в парламенте.

Год назад на выборах партия получила абсолютное большинство в парламенте. Это означало, что даже самые непопулярные законы можно будет принять в Раде. Но, как отмечается в материале "РБК-Украина", со временем внутренние конфликты в партии превратили ее в обычную коалицию.

Проблема заключается в том, что в партию вошли люди с абсолютно разными интересами. При голосовании за различные законопроекты возникают дискуссии, для принятия нужных законов на помощь приходят депутаты из других партий.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала отставки президента Зеленского из-за проблем в экономике. Подробнее об этом в материале телеканала "360".

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Автор: Василий Пименов
#украина #рада #зеленский

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