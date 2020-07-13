Вассерман рассказал об ультиматуме, выдвинутом Россией в адрес Украины

Россия, заявив на прошедших недавно в Берлине переговорах, что Украина должна в кратчайшие сроки озвучить свой план выполнения минских договоренностей, выдвинула таким образом Киеву ультиматум.

Как заявил в интервью изданию «Украина.ру» известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, если Украина не представит плана выполнения Минских соглашений, страны-гаранты – Россия, Франция и Германия – признают, что она не выполняет взятых на себя обязательств и последствия этого очевидны.

По словам аналитика, до сих пор значительная часть антироссийских санкций Европейского союза обосновывалось тем, что Москва якобы препятствует выполнению Минских соглашений, заключенных в свое время для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены. – отметил Вассерман. — А ведь президент Зеленский недавно заявлял, что Минские соглашения для того и заключены, чтобы обосновать санкции против России».

И несмотря на то, что сейчас Евросоюз продлил свои санкции против России еще на полгода, добавил политконсультант в заключение, через шесть месяцев опять наступит время решать вопрос об их продлении, но к тому времени положение в Соединенных Штатах Америки может измениться настолько, что Вашингтону уже не станет давить на Брюссель в этом вопросе.