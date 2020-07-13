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9:28   13 Июля 2020
Армия

Депутат Романов: "Шугалей-2" затронет тему незаконного удержания россиян боевиками в Ливии

Депутат Романов: "Шугалей-2" затронет тему незаконного удержания россиян боевиками в Ливии

Продолжение российского фильма "Шугалей" расскажет зрителям о русских героях, которые остались крепки духом несмотря ни на что, считает депутат Госдумы Михаил Романов.

Отечественная картина "Шугалей" повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых похитили прошлой весной террористы в Ливии и до сих пор удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", не предъявляя обвинений, пишет на своей странице "ВКонтакте" депутат.

Продолжение фильма затронет важный вопрос, касающийся неправомерного удержания граждан России в зарубежных тюрьмах, отметил Романов. Он уверен, что сиквел покажет настоящих русских героев, не потерявших достоинства даже в такой непростой обстановке. По словам депутата, интерес к "Шугалею" был очень высок, поэтому все ждут вторую часть. Также Романов добавил, что в Госдуме прилагают все усилия для того, чтобы освободить ученых.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия #фильм #Шугалей #суэйфан

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