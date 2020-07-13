Ракова сообщила, что еще 394 пациента с коронавирусом вылечились в Москве

Выздоровевших пациентов с выявленным ранее коронавирусом в Москве стало больше на 394 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число выздоровевших продолжает расти. За последние сутки зарегистрировано еще 394 пациента, поборовших коронавирусную инфекцию. Общее число достигло 164 954 человек. Эпидемиологическая обстановка в целом в России стабилизируется. Региональные власти постепенно снимают ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что счастлив видеть оживленные улицы столицы и горожан, вернувшихся к привычному ритму жизни.