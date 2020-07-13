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9:03   13 Июля 2020
Общество

Россиян доставят домой с Бали и из Узбекистана 13 июля

Россиян доставят домой с Бали и из Узбекистана 13 июля

Вывозные рейсы, которые доставят граждан Российской Федерации из-за рубежа, будут организованы 13 июля. Информацией поделились в Минкомсвязи РФ.

Самолеты доставят россиян с Бали и из Узбекистана. Ожидается, что спецрейсы отправят людей из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а также из Ташкента в Санкт-Петербург. Таким образом граждане Российской Федерации, которые застряли за рубежом во время пандемии коронавирусной инфекции, вернутся домой.

Международное авиасообщение было прекращено в конце марта из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Исключения составляют только вывозные, транспортные, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы. Актуальную информацию о заболевании следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #минкомсвязь #коронавирус #спецрейсы

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