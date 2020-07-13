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8:57   13 Июля 2020
Происшествия

Украинские солдаты на БМП протаранили остановку с пенсионерами в Донбассе

Украинские солдаты на БМП протаранили остановку с пенсионерами в Донбассе

Размещение ВСУ военной техники в населенных пунктах Донбасса приводит к повреждению инфраструктуры и подвергает угрозе здоровью местных жителей, заявил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин.

Офицер сообщил, что в зоне второго батальона 30 бригады ВСУ в населенном пункте Новозванновка находятся три БМП-2, которые свободно перемещаются по населенному пункту, разрушая дороги и создавая аварийные ситуации. Так, передвижения украинских военнослужащих на военной технике едва не стоили жизни трем пожилым людям.

Несколько дней назад военнослужащие батальона совершили наезд на автобусную остановку по ул. Советская, на которой стояли три пенсионера. После произошедшего они написали жалобу в Попаснянский районный совет, передает "ПолитНавигатор".

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #всу #военнослужащие #бмп

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