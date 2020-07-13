Депутат Костенко попросила Мишустина спасти детские лагеря от банкротства

Долги оздоровительных учреждений по государственным контрактам предложила покрыть за счет страны депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко. Такое предложение она направила в письме председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Треть детских лагерей и санаториев по всей России может не пережить этого летнего сезона из-за финансовых сложностей, которые возникли на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает "Парламентская газета". Костенко отметила, что если им не помочь сейчас, то есть риск, что индустрия отдыха в Российской Федерации исчезнет.

Об этом проблеме сообщила депутат в письме Мишустину. Она предлагает поддержать детские оздоровительные учреждения при помощи льготных кредитов. В обращении к председателю Правительства РФ парламентарий отметила новые положения Конституции, которые определяют детей как важнейший приоритет госполитики.