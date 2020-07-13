Российским аграриям продлили срок выплаты займов за 2020 год

Программа государственной поддержки фермеров позволит увеличить срок возвращения кредитных средств на строительство и восстановление тепличного комплекса. Соответствующее постановление опубликовало российское правительство.

Так, аграриям, взявшим кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, дали возможность выплачивать его в течение 12 лет. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Изначально кредиты выдавали только на восемь лет, однако теперь аграрии будут заключать с банком дополнительное соглашение, которое позволит продлить этот срок. Кабмин РФ уверен, что благодаря таким мерам можно будет сохранить финансово-экономическую устойчивость на фоне действующих ограничений.