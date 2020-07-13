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8:50   13 Июля 2020
Экономика

Российским аграриям продлили срок выплаты займов за 2020 год

Российским аграриям продлили срок выплаты займов за 2020 год

Программа государственной поддержки фермеров позволит увеличить срок возвращения кредитных средств на строительство и восстановление тепличного комплекса. Соответствующее постановление опубликовало российское правительство. 

Так, аграриям, взявшим кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, дали возможность выплачивать его в течение 12 лет. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Изначально кредиты выдавали только на восемь лет, однако теперь аграрии будут заключать с банком дополнительное соглашение, которое позволит продлить этот срок. Кабмин РФ уверен, что благодаря таким мерам можно будет сохранить финансово-экономическую устойчивость на фоне действующих ограничений.

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Автор: Руслан Неглинный
#кредит #выплаты #кабмин #займ #аграрии #2020

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