Видеокадры с места крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области появились в Сети

Один человек погиб, один получил ранения при падении самолета Ан-2. Об этом в видеокомментарии рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Видеокомментарий был опубликован на сайте МЧС. Дежурный отметил, что после падения самолета произошло возгорание. Огонь был ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями. На земле, по словам сотрудника МЧС, жертв и разрушений нет.

В соцсети "ВКонтакте" также появились видекадры с места падения воздушного судна. Авиакатастрофа произошла в четыре часа утра по московскому времени. Самолет выполнял полевые работы. На его борту в момент происшествия находились два человека.