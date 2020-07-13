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7:10   13 Июля 2020
Общество

Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

Многодетным семьям, в которых растут как минимум два ребенка младше трех лет, предложили предоставлять нянь. Соответствующее обращение депутат Госдумы Иван Сухарев направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Государство за последние годы реализовало целый комплекс мер поддержки многодетных семей, отметил парламентарий. Однако в системе дошкольного образования родителям нужны новые механизмы помощи. Например, когда у молодых супругов уже есть ребенок и рождаются близнецы, то пара получает статус многодетной семьи, пишет RT.

В большинстве случаев в таких семьях работает супруг, а на жену возложена колоссальная нагрузка по воспитанию детей. Поэтому для помощи многодетным семьям нужно предоставлять услуги няни на безвозмездной основе.

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Автор: Ирина Большунова
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