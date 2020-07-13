Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники все чаще стали использовать безадресную финансовую рекламу с призывом наподобие "Зарабатывай с нами!". Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Специалист в интервью РИА Новости отметил, что многие люди во время пандемии работали удаленно, чем и воспользовались мошенники. Они поняли, что интернет для значительной части россиян стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной. Нужно учитывать, что поставщики псевдофинансовых услуг размещают рекламу, в которой напрямую финансовые услуги не предлагаются.

Лях также уточнил, что мошенники играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют "за кадром". По оценкам специалистов, за время пандемии объем такой рекламы превысил объем традиционной рекламы финансовых услуг.