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 Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение

Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение
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Кэти Перри усомнилась в компетентности Уэста, баллотирующегося на пост президента США

 Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах

Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах
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 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

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6:52   13 Июля 2020
Происшествия

Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники все чаще стали использовать безадресную финансовую рекламу с призывом наподобие "Зарабатывай с нами!". Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Специалист в интервью РИА Новости отметил, что многие люди во время пандемии работали удаленно, чем и воспользовались мошенники. Они поняли, что интернет для значительной части россиян стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной. Нужно учитывать, что поставщики псевдофинансовых услуг размещают рекламу, в которой напрямую финансовые услуги не предлагаются.

Лях также уточнил, что мошенники играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют "за кадром". По оценкам специалистов, за время пандемии объем такой рекламы превысил объем традиционной рекламы финансовых услуг.

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Автор: Юлия Яковлева
#мошенничество #центробанк #реклама #схема

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