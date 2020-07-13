Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

 Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение

Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение
Кэти Перри усомнилась в компетентности Уэста, баллотирующегося на пост президента США

Кэти Перри усомнилась в компетентности Уэста, баллотирующегося на пост президента США

 Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах

Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

 Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение

Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение
Кэти Перри усомнилась в компетентности Уэста, баллотирующегося на пост президента США

Кэти Перри усомнилась в компетентности Уэста, баллотирующегося на пост президента США

 Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах

Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
6:44   13 Июля 2020
Общество

Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение

Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение

Федеральные власти США аннулировали решение суда Индианы, согласно которому первая за 17 лет казнь федерального заключенного была перенесена на неопределенное время из-за просьбы потерпевшей стороны.

Информацию об этом подтверждает издание Axios со ссылкой на текст соответствующего документа, имеющегося в распоряжении редакции. По данным СМИ, члены семьи погибшей от рук Дэниела Льюиса Ли ранее указали на неудовлетворительные эпидемиологические условия для родственников жертвы.

Однако недавно вышестоящий суд отменил решение суда Индианы, так как у потерпевшей стороны нет никаких прав присутствовать на процессе.

"Ничего в законодательстве не дает права истцам просить о переносе казни Ли на то время, в которое они могли бы или хотели ее посетить", — сказано в документе.

Судья также отметил, что положение "о свидетелях казни", которым оперирует суд Индианы, неприменима в данном случае. Казнь Дэниела Льюиса Ли должна была произойти в понедельник, но до этого момента в суд обратились родственники погибшей с заявлением, что казнь убийцы лишь усугубит их горе, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #пандемия #федеральная казнь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...