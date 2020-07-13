Постановление о первой за 17 лет федеральной казни в США будет приведено в исполнение

Федеральные власти США аннулировали решение суда Индианы, согласно которому первая за 17 лет казнь федерального заключенного была перенесена на неопределенное время из-за просьбы потерпевшей стороны.

Информацию об этом подтверждает издание Axios со ссылкой на текст соответствующего документа, имеющегося в распоряжении редакции. По данным СМИ, члены семьи погибшей от рук Дэниела Льюиса Ли ранее указали на неудовлетворительные эпидемиологические условия для родственников жертвы.

Однако недавно вышестоящий суд отменил решение суда Индианы, так как у потерпевшей стороны нет никаких прав присутствовать на процессе.

"Ничего в законодательстве не дает права истцам просить о переносе казни Ли на то время, в которое они могли бы или хотели ее посетить", — сказано в документе.

Судья также отметил, что положение "о свидетелях казни", которым оперирует суд Индианы, неприменима в данном случае. Казнь Дэниела Льюиса Ли должна была произойти в понедельник, но до этого момента в суд обратились родственники погибшей с заявлением, что казнь убийцы лишь усугубит их горе, передает РИА Новости.