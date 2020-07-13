Кэти Перри усомнилась в компетентности Уэста, баллотирующегося на пост президента США

Рэпер Канье Уэст не имеет опыта работы в той области, в которую пытается попасть. Американская певица Кэти Перри прокомментировала выдвижение рэпера Канье Уэста на пост президента США.

Кэти Перри считает, что должность главы государства не подходит Уэсту, так как она требует определенных навыков, от которых зависит жизнь целой страны, передает РИА Новости. Отсутствие профессионалов может привести к "диким последствиям", уверена певица.

"Думаю, он невероятный новатор как художник и отличный музыкант. Это то, что я люблю в нем больше всего", — заявила Перри.

Хип-хоп исполнитель Канье Уэст недавно заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Он уже зарегистрировал свое имя в списке кандидатов.