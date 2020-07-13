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5:39   13 Июля 2020
Политика

Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах

Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер получит возможность выступить с дачей показаний на слушаниях по делу о "российском следе" в американских выборах президента в 2016 году.

Соответствующее решение принял глава юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм. О своих намерениях законодатель написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, человек, который порядка двух лет работал над расследованием дела о якобы "вмешательстве Москвы" в ход проведения выборов США, явно готов к защите своей позиции.

"Демократы в юридическом комитете Сената ранее обращались с запросом на то, чтобы вызвать Мюллера для дачи показаний юридическому комитету Сената по поводу его расследования", — отметил сенатор.

Расследование тогда еще действующего спецпрокурора Роберта Мюллера, окрещенное президентом Дональдом Трампом так называемой "охотой на ведьм", продлилось два года. За это время специалист не смог собрать достаточную доказательную базу против российской стороны. В связи с этим Мюллер признал свое поражение и сложил с себя полномочия. Во время слушания в Конгрессе США он также отметил, что безрезультатное расследование обошлось Вашингтону в 31,6 млн долларов.

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Автор: Илья Романович
#сенат сша #российское дело #Роберт Мюллер

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