Леонтьев сравнил Украину и бордель
Украина, по мнению журналиста и политолога Михаила Леонтьева, является "борделем по предоставлению сексуальных геополитических услуг". Об этом он заявил в эфире Первого канала.
Корреспондент "ПолитНавигатора" передал слова Леонтьева, который выразил свое мнение по поводу Украины. Он считает, что эта страна не является политическим субъектом. Несмотря на это, в заложниках у правящего режима остаются сочувствующие России люди, отметил политолог.
"Проблема в том, что там наши люди — и не только на Донбассе, и эту "Свадьбу в малиновке" нужно как-то кончать", — заявил Михаил Ленотьев.