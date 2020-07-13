Леонтьев сравнил Украину и бордель

Украина, по мнению журналиста и политолога Михаила Леонтьева, является "борделем по предоставлению сексуальных геополитических услуг". Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Корреспондент "ПолитНавигатора" передал слова Леонтьева, который выразил свое мнение по поводу Украины. Он считает, что эта страна не является политическим субъектом. Несмотря на это, в заложниках у правящего режима остаются сочувствующие России люди, отметил политолог.