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Экс-спецпрокурор США Мюллер выступит на слушаниях по делу о "российском следе" на выборах
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5:15   13 Июля 2020
Политика

Леонтьев сравнил Украину и бордель

Леонтьев сравнил Украину и бордель

Украина, по мнению журналиста и политолога Михаила Леонтьева, является "борделем по предоставлению сексуальных геополитических услуг". Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Корреспондент "ПолитНавигатора" передал слова Леонтьева, который выразил свое мнение по поводу Украины. Он считает, что эта страна не является политическим субъектом. Несмотря на это, в заложниках у правящего режима остаются сочувствующие России люди, отметил политолог.

"Проблема в том, что там наши люди — и не только на Донбассе, и эту "Свадьбу в малиновке" нужно как-то кончать", — заявил Михаил Ленотьев.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #леонтьев

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