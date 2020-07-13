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4:49   13 Июля 2020
Общество

Россияне с удаленной работой смогут вернуть потраченные на электричество деньги

Россияне с удаленной работой смогут вернуть потраченные на электричество деньги

Работающие удаленно россияне могут получить компенсацию за траты на электроэнергию. Соответствующий законопроект был поддержан Министерством труда РФ.

Авторами законопроекта стали депутаты во главе со спикером Государственной демы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Он нацелен на защиту прав дистанционных сотрудников.

Таким образом, россияне смогут согласовывать со своим начальством возмещение средств, потраченных на электричество, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Все эти пункты можно будет прописать в трудовом договоре о дистанционной работе и других документах. Кроме того, это позволит защитить таких работников от работы круглые сутки, передает газета "Известия".

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Автор: Илья Романович
#электричество #минтруд #удаленка

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