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Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

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4:26   13 Июля 2020
Политика

Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза. Соответствующее предложение было направлено Германией.

Санкции за подобные действия были согласованы в ЕС в 2019 году, однако еще не применялись. Попавшим в санкционный список лицам будет закрыт въезд в страны ЕС, а также будут заморожены активы, передает ФАН.

В июле Генпрокуратура Германии подала в розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина из-за подозрений в причастности к кибератаке на бундестаг. Правоохранители ФРГ считают, что он может входить в хакерскую группу Fancy Bear. Однако доказательств связи хакера с Москвой у немецких спецслужб нет. Сама Россия неоднократно опровергала все обвинения относительно этого преступления.

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Автор: Василий Пименов
#ес #германия #санкции #хакеры #бундестаг

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