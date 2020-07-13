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3:54   13 Июля 2020
Общество

Границы Венгрии для россиян откроются с 15 июля при определенных условиях

Границы Венгрии для россиян откроются с 15 июля при определенных условиях

Власти Венгрии объявили, что 15 июля откроют для российских граждан границы. Чтобы посетить страну, россияне обязаны будут доказать, что они не больны коронавирусной инфекцией.

Помимо стандартных документов, которые россияне обязаны подготовить для того, чтобы попасть в Венгрию, теперь они обязаны будут иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Это же условие правительство Венгрии поставило для ряда других стран, среди которых Сербия, Португалия, Британия и Швеция, передает РИА Новости.

Для граждан Венгрии, которые возвращаются из России, также введут ограничения. По приезде их будут обязаны осмотреть врачи. Кроме того, они будут помещены на двухнедельный карантин.

Недавно сотрудники Роспотребнадзора РФ составили список стран, с которыми России следует возобновить международные авиасообщения. Перечень состоит из 13 стран, среди которых есть Венгрия.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #границы #венгрия

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