Президент Сербии опроверг сведения о "причастности" России к протестам в Белграде

Заявления ряда СМИ о "российском следе" в протестах в Белграде бездоказательны. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства сообщил, что не обладает какими-либо доказательствами о якобы "причастности" Москвы к беспорядкам, которые устроили сербы 7 и 8 июля, передает ТАСС. Он также прокомментировал отмену своей встречи с российским послом. По его словам, она была перенесена по техническим причинам.

Вучич отметил, что "одинаково не испытывает счастья" из-за деятельности немецких, российских и американских СМИ. Несколькими днями ранее МИД РФ назвал фейковые публикации "низкопробной заказухой".