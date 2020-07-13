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Президент Сербии опроверг сведения о "причастности" России к протестам в Белграде

 Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

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3:11   13 Июля 2020
Политика

Президент Сербии опроверг сведения о "причастности" России к протестам в Белграде

Президент Сербии опроверг сведения о "причастности" России к протестам в Белграде

Заявления ряда СМИ о "российском следе" в протестах в Белграде бездоказательны. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства сообщил, что не обладает какими-либо доказательствами о якобы "причастности" Москвы к беспорядкам, которые устроили сербы 7 и 8 июля, передает ТАСС. Он также прокомментировал отмену своей встречи с российским послом. По его словам, она была перенесена по техническим причинам.

Вучич отметил, что "одинаково не испытывает счастья" из-за деятельности немецких, российских и американских СМИ. Несколькими днями ранее МИД РФ назвал фейковые публикации "низкопробной заказухой".

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Автор: Василий Пименов
#сербия #протесты #вучич

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