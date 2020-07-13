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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам
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2:38   13 Июля 2020
Политика

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

Законопроект о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам внесли в Государственную думу парламентарии от ЛДПР. Об этом рассказал один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Авторами законопроекта также стали депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Сергей Леонов. Они уверены, что реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

Прежде Ярослав Нилов пояснил, что уже был найден механизм, через который индексация была возвращена пенсионерам-опекунам — их вывели из системы обязательного пенсионного страхования. Парламентарии ЛДПР предлагают распространить такую же систему и на работающих инвалидов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсии #лдпр #индексация

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