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 Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам
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2:10   13 Июля 2020
Политика

Пушков прокомментировал заявление Ницой о "навязанном" русском языке

Пушков прокомментировал заявление Ницой о "навязанном" русском языке

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русский язык якобы исторически не свойственен Незалежной, а был попросту навязан. Российский сенатор Алексей Пушков осадил "русофобку" и уличил ее в создании вымышленной истории Украины.

Пушков в своем Twitter отметил, что, если свести страну к территориям, где общались на украинском языке, то от Незалежной не останется и половины. Также сенатор подчеркнул, что в нынешних реалиях насаждают как раз украинский язык, а не русский, передают "Известия".

"Эта националистка пытается создать выдуманную историю Украины. Русский язык был естественным для большей части нынешней ее территории", — подчеркнул Пушков.

Экс-премьер Украины Николай Азаров также подверг критике высказывание Ницой. Он напомнил, что русский был языком инженеров, строителей и медработников, которые и создали Украину.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #пушков #русский язык #лариса ницой

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