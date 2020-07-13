Пушков прокомментировал заявление Ницой о "навязанном" русском языке
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русский язык якобы исторически не свойственен Незалежной, а был попросту навязан. Российский сенатор Алексей Пушков осадил "русофобку" и уличил ее в создании вымышленной истории Украины.
Пушков в своем Twitter отметил, что, если свести страну к территориям, где общались на украинском языке, то от Незалежной не останется и половины. Также сенатор подчеркнул, что в нынешних реалиях насаждают как раз украинский язык, а не русский, передают "Известия".
"Эта националистка пытается создать выдуманную историю Украины. Русский язык был естественным для большей части нынешней ее территории", — подчеркнул Пушков.
Экс-премьер Украины Николай Азаров также подверг критике высказывание Ницой. Он напомнил, что русский был языком инженеров, строителей и медработников, которые и создали Украину.