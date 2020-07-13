Резников: Киев заинтересован в подключении Лондона и Вашингтона к переговорам по Донбассу

Представители Киева ведут консультации для подключения США и Великобритании к переговорам по Донбассу. В этом признался вице-премьер Украины Алексей Резников.

Украина, по словам Резникова, являющегося заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, заинтересована в расширении участников диалога. Подключиться, как минимум, по его словам, должны Лондон и Вашингтон. Соответствующие консультации на этот счет уже ведутся.

Вице-премьер также отметил, что Украина рассчитывает получить финансово-техническую помощь от США и Великобритании. Об этом Резников поделился в эфире телеканала "Украина 24", передает ТАСС.