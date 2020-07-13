Минобороны РФ сообщило, что никто не заболел коронавирусом во время парада Победы в Москве

Парад Победы на Красной площади в Москве прошел без новых случав заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо отсутствия новых случаев заражения коронавирусом во время парада Победы в Москве, Министерство обороны также сообщило, что оказывая помощь по борьбе с COVID-19 в Италии и Сербии ни один из военврачей также не был заражен.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.