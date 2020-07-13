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0:12   13 Июля 2020
Политика

Александр Вучич пообещал оставить пост руководителя СПП

Александр Вучич пообещал оставить пост руководителя СПП

Сербский лидер Александр Вучич вновь заявил, что намерен оставить место руководителя Сербской прогрессивной партии. Таким образом он подтвердил, что исполнит обещание, которое дал в 2019 году.

Свое намерение Вучич подтвердил в эфире местного телеканала TV PINK. Он добавил, что подобное решение связано с необходимостью предоставить возможность для молодых участников партии

"Вскоре, как я и обещал, и органы партии подтвердят это решение, я буду только президентом", — заявил Вучич.

Сербская прогрессивная партия является правящей. Она получила 188 мест в парламенте, "заработав" 60,65% голосов на прошедших выборах в парламент страны.

Недавно из-за политических волнений в Сербии прошел ряд митингов. Основным требованием стала отставка Вучича с президентского поста. Ряд экспертов уже заметил провокационный характер сербских протестов из-за массового присутствия иностранных граждан. Российский блогер Вадим Манукян отметил, что Сербия могла бы перенять российский опыт борьбы с подобными провокаторами для недопущения проведения "цветной революции".

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Автор: Илья Романович
#сербия #вучич #спп

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