Сербский лидер Александр Вучич вновь заявил, что намерен оставить место руководителя Сербской прогрессивной партии. Таким образом он подтвердил, что исполнит обещание, которое дал в 2019 году.

Свое намерение Вучич подтвердил в эфире местного телеканала TV PINK. Он добавил, что подобное решение связано с необходимостью предоставить возможность для молодых участников партии

"Вскоре, как я и обещал, и органы партии подтвердят это решение, я буду только президентом", — заявил Вучич.

Сербская прогрессивная партия является правящей. Она получила 188 мест в парламенте, "заработав" 60,65% голосов на прошедших выборах в парламент страны.

Недавно из-за политических волнений в Сербии прошел ряд митингов. Основным требованием стала отставка Вучича с президентского поста. Ряд экспертов уже заметил провокационный характер сербских протестов из-за массового присутствия иностранных граждан. Российский блогер Вадим Манукян отметил, что Сербия могла бы перенять российский опыт борьбы с подобными провокаторами для недопущения проведения "цветной революции".