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23:43   12 Июля 2020
Общество

Власти США приглашают на президентские выборы животных

Власти США приглашают на президентские выборы животных

Американка получила приглашение принять участие в президентских выборах на имя своей кошки. Оказалось, что животное скончалось 12 лет назад.

Семье Тимсов в штате Джорджия прислали приглашение на выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако посетить избирательный участок предлагали не людям, а коту Коди, скончавшемуся 12 лет назад, передает Argumenti.ru.

Хозяйка питомца Кэрол Тимс назвала кота "отличным" и поделилась, что он "любил свою семью, свой район". Женщина также оценила поступок американских властей, заявив, что не удивится, если они скоро начнут рассылать приглашения собакам, мышам и змеям.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #выборы #кошка

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