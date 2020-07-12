Полиция задержала украинца, угрожавшего заминировать избирательный участок в Польше

Избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше грозился заминировать украинец, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщила местная комендатура полиции.

Украинец в настоящее время задержан, сообщают сотрудники правоохранительных органов. В его крови содержалось около трех промилле алкоголя. В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело, передают РИА Новости.

"В воскресенье днем на номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", – сообщили в полиции.

После ареста мужчины, избирательный участок был тщательно проверен командой пиротехников. Никаких опасных предметов в обнаружено не было,

Сегодня, 12 июля также стало известно, что, по данным экзитпола социологической лаборатории Ipsos, Анджей Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок.