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22:23   12 Июля 2020
Политика

Трамп: агитаторы и протестующие автоматически сядут на десять лет

Трамп: агитаторы и протестующие автоматически сядут на десять лет

Агитаторы, мародеры и протестующие даже при попытке нанести "вред" историческим монументам Соединенных штатов автоматически сядут в тюрьму на десять лет. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter.

Глава США написал, что никто не смеет каким-либо образом "сбивать" или "вредить" памятникам отца-основателя Джорджа Вашингтона, 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна или одного из авторов Декларации независимости Томаса Джефферсона. Трамп подчеркнул, что наказание протестующих ждет за осквернение и других статуй и мемориалов.

"Если они даже попытаются, то автоматически получат 10 лет тюрьмы. Извините!", — отметил президент США.

Волна протестов в Соединенных Штатах, а в последствии и по всему миру, началась после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белокожим полицейским. Трагедия стала началом акции Black Lives Matter и спровоцировала множество актов мародерства.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #протесты

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