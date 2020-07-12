ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

Новые технологические решения для исключения двойного голосования, предположительно, будут реализованы к следующей федеральной кампании, которая пройдут в 2021 году на выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации планирует внедрить технологию, позволяющую исключить любую возможность двойного голосования. Одним из наиболее обсуждаемых вариантов стало мобильное приложение для электронного голосования. Его смогут оперативно использовать члены избирательных комиссий, передает Федеральное агентство новостей.

В Центризбиркоме по поручению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой создали рабочую группу, которую возглавляет Антон Лопатин — член ЦИК. Эта группа выявляет попытки проголосовать дважды. Кроме того, специалисты занимаются разработкой технологических решений.