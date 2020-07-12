Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

 Свыше 7,5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

Свыше 7,5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса
Трамп: агитаторы и протестующие автоматически сядут на десять лет

Трамп: агитаторы и протестующие автоматически сядут на десять лет

 СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"

СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

 Свыше 7,5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

Свыше 7,5 тысяч российских военных вылечились от коронавируса
Трамп: агитаторы и протестующие автоматически сядут на десять лет

Трамп: агитаторы и протестующие автоматически сядут на десять лет

 СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"

СМИ обнародовали видеозапись полета передового штурмовика РФ "Суперграч"
Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

Кнутов: страх перед «Посейдоном» и «Буревестником» заставит США задуматься

 Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу

Экс-депутат Рады призвал Россию проявить жесткость в переговорах с Украиной по Донбассу
21:42   12 Июля 2020
Общество

ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

ЦИК РФ планирует внедрить технологию, исключающую двойное голосование

Новые технологические решения для исключения двойного голосования, предположительно, будут реализованы к следующей федеральной кампании, которая пройдут в 2021 году на выборах в Государственную думу. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации планирует внедрить технологию, позволяющую исключить любую возможность двойного голосования. Одним из наиболее обсуждаемых вариантов стало мобильное приложение для электронного голосования. Его смогут оперативно использовать члены избирательных комиссий, передает Федеральное агентство новостей.

В Центризбиркоме по поручению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой создали рабочую группу, которую возглавляет Антон Лопатин — член ЦИК. Эта группа выявляет попытки проголосовать дважды. Кроме того, специалисты занимаются разработкой технологических решений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#голосование #цик #нарушители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...